Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

Чемпион мира в составе сборной России Андрей Марков решил завершить карьеру.

«Андрей принял решение закончить свое славное выступление, которое начал 25 лет назад.

В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома.

Он великий игрок и прекрасный человек. Я думаю, найдутся клубы, которые захотят использовать его опыт у себя в работе», – рассказал агент игрока Сергей Исаков.

Марков в течение карьеры выступал за «Химик», московское «Динамо», «Монреаль», «Витязь», и «Локомотив».

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года. Также он является бронзовым призером мировых первенств 2005-го и 2007 годов.

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