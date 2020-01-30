Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

«Марсель» включился в борьбу за полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру».

Французский клуб контактировал с представителями португальца, который не прочь продолжить карьеру в Лиге 1 или в Испании, сообщает FC Inter News.

Ранее стало известно об интересе к Мариу со стороны «Бетиса» и «Спортинга», а также о том, что «Локомотив» не готов выкупить хавбека за требуемые 18 млн евро.

Статистику Мариу можно найти здесь.

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