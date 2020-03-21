Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа, Лиги Европы – 26-го

Дату проведения финала Лиги чемпионов могут перенести на конец августа из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, предлагает провести финал турнира 29 августа. Обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах продолжается.

Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.

Финал Лиги Европы может пройти 26 августа.

УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию того, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения, и команды смогут беспрепятственно перемещаться по Европе.