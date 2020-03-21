Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.

Как сообщается на сайте организации, в рамках программы ОПСФ организует покупку и доставку продовольствия и лекарств. Сейчас помощь оказывается более чем по 50 адресам.

ОПСФ поблагодарил экс-игрока сборной России Романа Широкова, форварда Артема Дзюбу, хавбека «Монако» Александра Головина, нападающего «Динамо» Николая Комличенко, экс-игрока «Рубина» Виталия Калешина, защитника Владислава Игнатьева и других футболистов, откликнувшихся на просьбу о помощи.

«В это непростое время мы в первую очередь должны подумать о самых незащищенных, находящихся в повышенной группе риска слоях населения.

Принять участие и помочь тем, кто в 50-е, 60-е, 70-е годы прославлял наш футбол может любой желающий футболист-профессионал», – сказано в заявлении ОПСФ.

На сайте организации сказано, что ветераны, которые нуждаются в помощи, могут связаться с ОПСФ по телефонам +7 495 727 62 03 и +7 916 128 76 73. Также там указаны реквизиты, на которые можно перевести деньги для оказания помощи бывшим игрокам.

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