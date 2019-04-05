Овечкин сыграет с Гретцки в NHL 20. Средства от стрима направят на борьбу с коронавирусом

Капитан «Вашингтона» сыграет в NHL 20 с бывшим нападающим «Эдмонтона» .

Игра пройдет в среду, 22 апреля, в формате до двух побед и будет транслироваться на канале в Twitch. Начало – в 03:00 23 апреля по московскому времени.

Овечкин и Гретцки сыграют на XBox. Болельщики смогут жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и Эдмонтона.

В США зарегистрировали 30 826 смертей от Covid-19. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения, 52,6 тысячи человек выздоровели.

Фото: твиттер «Вашингтона»

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