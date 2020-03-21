«Барса», «Реал», «Севилья» и «Сосьедад» попадут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно закончит сезон

Испанская федерация футбола провела совещание, на котором обсуждались дальнейшие планы по сезону Ла Лиги, остановленному из-за коронавируса.
Было принято решение о клубах, которые в случае отмены чемпионата сыграют в еврокубках в следующем сезоне.
Таким образом, в Лигу чемпионов выйдут топ-4 турнирной таблицы на момент приостановки сезона – «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».
В Лиге Европы сыграют «Хетафе», «Атлетико» и «Атлетик» – как финалист Кубка Испании.
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