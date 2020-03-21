«Барса», «Реал», «Севилья» и «Сосьедад» попадут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно закончит сезон

Испанская федерация футбола провела совещание, на котором обсуждались дальнейшие планы по сезону , остановленному из-за коронавируса.

Было принято решение о клубах, которые в случае отмены чемпионата сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

Таким образом, в Лигу чемпионов выйдут топ-4 турнирной таблицы на момент приостановки сезона – , , и .

В Лиге Европы сыграют «Хетафе», и «Атлетик» – как финалист Кубка Испании.

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