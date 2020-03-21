«Барса», «Реал», «Севилья» и «Сосьедад» попадут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно закончит сезон

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Хетафе Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Испанская федерация футбола провела совещание, на котором обсуждались дальнейшие планы по сезону Ла Лиги, остановленному из-за коронавируса.

Было принято решение о клубах, которые в случае отмены чемпионата сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

Таким образом, в Лигу чемпионов выйдут топ-4 турнирной таблицы на момент приостановки сезона – «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

В Лиге Европы сыграют «Хетафе», «Атлетико» и «Атлетик» – как финалист Кубка Испании.

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья