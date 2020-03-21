Леонид Федун: «У государства есть другие потребности, кроме поддержки частных клубов. Будем просто выживать»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о том, насколько из-за коронавируса существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат.

«Я думаю, близким к катастрофическому.

Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно.

Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», – сказал Федун.

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