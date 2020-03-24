Уткин о Путине: «Мне не о чем с ним разговаривать, все понятно. 20 лет достаточно, чтобы узнать человека»

Спортивный журналист рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

– Если бы вы сегодня оказались один на один с Владимиром Путиным, что бы вы ему сказали или о чем спросили?

– Мне уже задавали этот вопрос неоднократно. Дело в том, что мне совершенно не о чем спросить моего президента. Мне все давно понятно. Поэтому я бы, наверное, просто поступил как человек вежливый – я бы кивнул.

Мне не о чем с ним разговаривать, абсолютно. Мне все достаточно понятно, вполне. Вы знаете, 20 лет достаточно вполне, чтобы узнать человека.

– Вы поддерживаете изменения Конституции, которые инициировал Путин, чтобы править пожизненно?

– Нет, я их игнорирую.

– Ситуация с коронавирусом может повлиять на то, что президент уйдет досрочно? Об этом говорят многие политологи.

– Я тоже слушаю политологов. Мне кажется, резонно и очевидно, что в данном случае к этому идет. Я бы даже сказал, что в этой ситуации это способ управления ситуацией.

Если вспоминать предыдущую передачу власти в нашей стране, казалось, что все идет к чертям. И смешение пешек с ферзями – это способ снова овладеть ситуацией. Еще говорят – перевернуть доску. Это было бы нормально.

На мой взгляд, наш президент относится к такому типу людей, которые не так уж редко встречаются на свете.

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