ЧМ-2020 по фигурному катанию отменен. Переноса на осень не будет

Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию.

ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Рассматривалась возможность переноса турнира на осень 2020 года, но сегодня было принято окончательное решение об отмене соревнований.

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые проводятся под эгидой .

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен (и вы понимаете почему). Трусова, Щербакова и Косторная остались без титула

Перенос фигурного чемпионата мира на октябрь – абсурд. Осенью турнир не нужен ни спортсменам, ни болельщикам

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!