ЧМ-2020 по фигурному катанию отменен. Переноса на осень не будет

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Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию.

ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Рассматривалась возможность переноса турнира на осень 2020 года, но сегодня было принято окончательное решение об отмене соревнований. 

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые проводятся под эгидой ISU

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