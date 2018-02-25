Большунов, Устюгов, Непряева, Седова и Белорукова вошли в состав сборной России по лыжам для подготовки к сезону-2020/21

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав сборной для подготовки к сезону-2020/21.
Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко
Мужчины: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин.
Женщины: Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталия Мекрюкова, Наталья Непряева.
Группа Маркуса Крамера и Сергея Турышева
Мужчины: Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов.
Женщины: Алиса Жамбалова, Майя Якунина, Анастасия Кулешова (Седова), Юлия Ступак (Белорукова).
Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова
Мужчины: Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.
Группа Егора Сорина и Андрея Нутрихина
Мужчины: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Андрей Кузнецов, Илья Порошкин, Денис Филимонов.
Женщины: Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина (Алешина), Анастасия Фалеева.