Большунов, Устюгов, Непряева, Седова и Белорукова вошли в состав сборной России по лыжам для подготовки к сезону-2020/21

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Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав сборной для подготовки к сезону-2020/21.

Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин.

Женщины: Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталия Мекрюкова, Наталья Непряева.

Группа Маркуса Крамера и Сергея Турышева

Мужчины: Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов.

Женщины: Алиса Жамбалова, Майя Якунина, Анастасия Кулешова (Седова), Юлия Ступак (Белорукова).

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова

Мужчины: Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.

Группа Егора Сорина и Андрея Нутрихина

Мужчины: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Андрей Кузнецов, Илья Порошкин, Денис Филимонов.

Женщины: Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина (Алешина), Анастасия Фалеева.

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