Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»

Спортивный журналист поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.

– Когда вы говорите, что Россия незаконно присоединила Крым, вы не боитесь? Ведь в России это серьезное заявление. Вам не страшно?

– Нет. Я даже не понимаю, о чем вы спрашиваете.

– Вы понимаете, что то, что Россия отняла у Украины Крым и развязала войну на Донбассе, это большая историческая ошибка Путина?

– Да, конечно. Ведь это повлекло за собой серьезные последствия.

– Россияне в подавляющей массе или среди ваших знакомых понимают, что те проблемы, что у них есть, они из-за того, что Россия отняла Крым, что пришли санкции за Донбасс – и так далее?

– Люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится.

Первое проявление, что все здорово пошло не туда, это то самое заседание «Единой России», где было объявлено, что Путин возвращается. Я очень расстроился, что они решили это без меня, ведь это меня касается, как и других 140 миллионов парней и девчонок вроде меня. Для меня поворот случился именно тогда, все остальное – проявление.

Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию.

То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю, – сказал Уткин в интервью журналистке Алесе Бацман.

Уткин о Путине: «Мне не о чем с ним разговаривать, все понятно. 20 лет достаточно, чтобы узнать человека»

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