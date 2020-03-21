Соловьев ответил Уткину, Зиньковский близок к «Зениту», Питерс возглавил «Автомобилист» и другие новости утра

1. Продолжается словесная, а по большей части ругательная конфронтация Уткина с Соловьевым. Спортивный журналист вызвал «маршала пропаганды» на батл. Соловьев ответил длинной, очень длинной, крайне длинной речью, суть слов телеведущего сводится к тому, что у Уткина оральная фиксация, проблемы с женщинами, лишний вес, гомосексуальные наклонности и вообще его надо лечить. На лечение Соловьев якобы готов дать денег. Через призму гомосексуализма вскользь упоминался и Генич, но Константина это не сильно смутило.

2. «Зенит» может пополнить состав креативным игроком «Крыльев» Зиньковским. Как сообщил Betting Insider, сделка уже согласована.

3. «Барселона» хочет обменять Коутиньо на Канте. Губа не дура!

4. Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди выздоровели после коронавируса.

5. Канадец Питерс возглавил «Автомобилист». Уместно напомнить, что тренер покинул НХЛ из-за расистского скандала. Свежий и подробный рассказ о Питерсе у нас тоже есть.

6. Форвард «Вегаса» Зыков может перейти в ЦСКА. Защитник Романов, вероятно, уйдет из московской команды в «Монреаль». Все это, правда, происходит в условиях потолка зарплат, с которым у ЦСКА могут быть проблемы. Кроме того, стали известны условия новых контрактов в «Ак Барсе»: Рукавишников получит 40 млн рублей за сезон, Тихонов – 35.

7. МВД отказало в уголовном деле о присвоении членских взносов главой профсоюза КХЛ Коваленко.

8. «Армавир» снялся с Олимп-ФНЛ, не сумев выполнить условия лицензирования.

9. Канчельскис обошел Аршавина в рейтинге лучших россиян, выступавших в АПЛ.

10. Тони Фергюсон выложил рецепт тирамису для Хабиба Нурмагомедова. Если вдруг вы не в курсе, вот вся история их увлекательных отношений.

11. Эдгард Запашный стал жертвой мошенников. Вор представился бойцом UFC Алексеем Олейником и украл 50 тысяч рублей.

12. В конце чисто футбольная новость с целью порадовать пуристов: как выяснилось, парень мамы Неймара – бисексуал и раньше встречался с поваром футболиста.

Далее цитаты.

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