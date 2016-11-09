Глушаков признался, что ударил Мамаева во время драки с Широковым на Евро-2016: «Стычка небольшая была. Не попал. Попал другому»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился воспоминаниями о стычке с хавбеком Романом Широковым на Евро-2016.

«Мамаев в тренажерке ударился, как сказали (смеется). Рома тогда перешел в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое.

И я сказал, что будем в тройке на следующий год. Ты ушел, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому [Мамаеву]», — сказал Глушаков в документальном фильме «Наши на Евро» на «Матч ТВ».

Широков о конфликте с Глушаковым на Евро-2016: «На меня замахнуться сложно было, он на трофеи замахивался»

Дзюба о драке на Евро-2016: «Мамаеву попали, и он сказал: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Было смешно»

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!