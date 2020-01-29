«Луч» из в следующем сезоне не будет выступать на профессиональном уровне.

Власти Приморского края приняли решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных командах края (также не получат финансирование хоккейная («Адмирал») и баскетбольная («Спартак-Приморье») команды).

«Луч» перейдет в 3-й дивизион, при этом в регионе сохранится Центр подготовки юных футболистов.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, решение о приостановке набора спортсменов в профессиональные клубы продиктовано новыми реалиями.

Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Решение не затронет юношеские и детские команды.

Молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет играть в первенстве Лиги ВТБ (U21), останется детско-юношеская спортивная школа.

Волейбольная «Приморочка-2» выступит в Первой лиге чемпионата России, «Приморочка-3» продолжит выступления в дальневосточных турнирах до 14 лет.