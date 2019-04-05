Чемпионат Беларуси. Финал. 3-й матч. «Шахтер» против «Юности»

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В третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» принимает минскую «Юность»

Плей-офф в Беларуси не был прекращен или приостановлен, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят со зрителями. 

Чемпионат Беларуси

Финал

3-й матч

Шахтер Солигорск – Юность-Минск 1:0 (2 период)
Дата проведения
31 марта, 19.30, «Ледовый дворец спорта Солигорск»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Достанко (Крикуненко, Камбович)
Вратари: Малютин – Брикун.

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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