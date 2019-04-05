Чемпионат Беларуси. Финал. 3-й матч. «Шахтер» против «Юности»

В третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» принимает минскую «Юность»
Плей-офф в Беларуси не был прекращен или приостановлен, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят со зрителями.
Чемпионат Беларуси
Финал
3-й матч
- Дата проведения
- 31 марта, 19.30, «Ледовый дворец спорта Солигорск»
- 1:0 – 19 Достанко (Крикуненко, Камбович)
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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