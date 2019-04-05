Чемпионат Беларуси. Финал. 3-й матч. «Шахтер» против «Юности»

В третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси солигорский принимает минскую «Юность»

Плей-офф в Беларуси не был прекращен или приостановлен, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят со зрителями.

Чемпионат Беларуси

Финал

3-й матч

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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