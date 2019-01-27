«Росконцерт»: «Финансовые обязательства по оплате участия Алины Ильназовны Загитовой исполнены, претензий с ее стороны нет»

«Росконцерт» сделал заявление по поводу проверки Следственного комитета в отношении заместителя начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова по статье «мошеничество».

Аксенова проверяют на возможную причастность к финансовым махинациям при постановке шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», главную роль в котором исполнила Алина Загитова. За участие в шоу Аксенов получил больше 8 млн рублей как актер.

«По волеизъявлению олимпийской чемпионки Алины Ильназовны Загитовой (с согласия законного представителя несовершеннолетней) ФГБУК «Росконцерт» заключило договор с ИП Аксеновым Эдуардом Михайловичем как уполномоченным лицом с целью обеспечения участия Алины Ильназовны Загитовой в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств».



Мероприятие с большим успехом прошло в период с 25.12.2019 по 07.01.2020 во Дворце спорта «Мегаспорт». Алина Ильназовна Загитова приняла участие в 22 выступлениях, одно из которых транслировалось в эфире «Первого канала».

Все финансовые обязательства по оплате участия Алины Ильназовны Загитовой в мероприятии ФГБУК «Росконцерт» были исполнены в полном объеме, какие-либо претензии со стороны Алины Ильназовны Загитовой к ФГБУК «Росконцерт» отсутствуют.

ФГБУК «Росконцерт» осведомлено о проведении проверки правоохранительными органами. Запрошенные в рамках проверки у ФГБУК «Росконцерт» документы были предоставлены», – говорится в сообщении пресс-службы.

Загитова выступила в шоу Навки, но 8 млн ушли ее начальнику Эдуарду Аксенову. Разбираем с юристом – что не так?

Следственный комитет проверяет замначальника «Хрустального» в мошенничестве. Схему обнаружил Sports.ru в январе