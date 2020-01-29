«Юве» может продать Роналду за 70 млн евро или продлить контракт с понижением зарплаты из-за кризиса (Il Messaggero)

пытается найти выход из тяжелой ситуации, в которую попала команда в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает A Bola со ссылкой на Il Messaggero, пострадать из-за кризиса может нападающий «Юве» . По информации источника, итальянский клуб рассматривает три варианта.

Так, Роналду могут продать в зарубежный клуб (сейчас форвард оценивается в 70 млн евро). Два других пути связаны с продолжением карьеры в «Юве». Роналду может продлить контракт с клубом еще на год, по этому соглашению его зарплата будет существенно сокращена. В другом случае Роналду останется в «Юве» до 2022 года, когда истекает срок его действующего соглашения.

Ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с игроками о сокращении зарплат, благодаря этому клуб сможет сэкономить около 90 млн евро. Сообщалось, что Роналду согласился на понижение зарплаты на 3,8 млн евро в год после общения с сенаторами «Юве» Джорджо Кьеллини (инициатор идеи) и Джанлуиджи Буффоном.

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