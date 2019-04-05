Жена Малкина: «За обедом смотрим новости по «России» – Киселева, Брилева»

, жена нападающего , поделилась мнением о свободе слова в США.

– У нас уже выработался режим: в час дня садимся обедать и смотрим новости по «России» – Киселева, Брилева.

Нет ничего плохого, если наши российские каналы преподносят информацию под более позитивным углом. Но такого, что зараженных 25 тысяч, а у вас скажут, что всего три, нет. Это бред.

Есть же нюансы, например, отправили 250 тысяч проб на проверку вируса, а успели проверить лишь пять из них. Информацию же дают о тех пробах, которые проверили. Так что не думаю, что у нас будут врать или что-то умалчивать.

- Как все на американском телевидении?

– Трампа здесь критикуют всегда, свобода слова в США большая. Только FOX дает о нем какой-то позитив, а остальные могут сильно потроллить президента, — рассказала Кастерова.

В США от COVID-19 умерли 3 415 человек, в стране больше всего инфицированных в мире – 174,4 тысячи человек.