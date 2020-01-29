Идову посоветовал смотреть сериал «Ведьмак» и учить японский язык

Футболисты РПЛ порекомендовали музыку, книги, фильмы, сериалы и ютуб-канал на время карантина.

Полузащитник Хорен Байрамян посоветовал фильм «Диего Марадона», сериал «Блудливая Калифорния», книгу Анри Шарьера «Мотылек», приложение «Изучение языков» и музыку Jony & Andro Мадам.

Защитник Брайан Идову порекомендовал фильм «Джентльмены», сериал «Ведьмак», книгу Бернара Вербера «Наши друзья человеки», хобби – изучения японского, а также музыку Kid Cudi.

(«Оренгбург»): фильм с Кевином Хартом; сериал – «Бумажный дом»; хобби – проводить время с семьей и играть в Sony PlayStation; музыка – Maluma.

Юрий Бавин ( ): фильм – «Однажды в Америке»; сериал – «Бумажный дом»; книга – «Как привести дела в порядок», Дэвид Аллен; ютуб – Big Money; музыка – «Пикник».

Владимир Ильин ( ): фильм – «Достать ножи»; сериал – «Друзья»; книга – «На Западном фронте без перемен», Эрих Мария Ремарк; ютуб – +100500; музыка – Artik & Asti.