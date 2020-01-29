«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к де Лигту (ESPN)

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«Манчестер Юнайтед» вновь изучает возможность трансфера защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.

Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер намерен подписать центрального защитника летом, и в список, помимо голландца, вошел Калиду Кулибали из «Наполи».

Если «Ювентус» будет готов выслушать предложения о трансфере 20-летнего игрока, то «МЮ» сделает попытку подписать де Лигта.

Летом 2019 года «Манчестер Юнайтед» интересовался де Лигтом, но в итоге вышел из борьбы за футболиста. Сообщалось, что одной из причин потери интереса были опасения английского клуба, что игрок склонен к полноте.

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