«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к де Лигту (ESPN)

вновь изучает возможность трансфера защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.

Главный тренер манкунианцев намерен подписать центрального защитника летом, и в список, помимо голландца, вошел Калиду Кулибали из «Наполи».

Если будет готов выслушать предложения о трансфере 20-летнего игрока, то «МЮ» сделает попытку подписать де Лигта.

Летом 2019 года «Манчестер Юнайтед» интересовался де Лигтом, но в итоге вышел из борьбы за футболиста. Сообщалось, что одной из причин потери интереса были опасения английского клуба, что игрок склонен к полноте.