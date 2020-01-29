Санчо пообещали 7-й номер в «МЮ» и контракт на 400 тысяч фунтов в неделю (Independent.ie)

работает над переходом хавбека дортмундской «Боруссии» .

Как сообщает Independent.ie, «Юнайтед» готов предложить 20-летнему хавбеку контракт на 400 тысяч фунтов в неделю, если он продолжит прогрессировать. Кроме того, клуб пообещал ему футболку с 7-м номером, под которым ранее выступали Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Криштиану Роналду.

«МЮ» готов потратить на переход Санчо из «Боруссии» 130 млн евро.

Сегодня сообщалось о том, что «Юнайтед» ведет переговоры с агентом Санчо.

В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 23 матча в Бундеслиге, забил 14 мячей и отдал 15 голевых передач. Его полная статистика – здесь.