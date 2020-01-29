«Тоттенхэм» отправил в отпуск 550 сотрудников и на 20% сократил их зарплаты в апреле и мае

«Тоттенхэм» принял решение о сокращении зарплат всех сотрудников клуба в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщил президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, зарплаты всех 550 сотрудников клуба за апрель и май сокращены на 20%. Кроме того, все работники «Тоттенхэма» отправлены в отпуск.

Как отмечается, эта мера необходима для того, чтобы сохранить рабочие места. Принятые меры не касаются игроков.

«Тоттенхэм» стал вторым клубом АПЛ, который прибегнул к подобным мерам, чтобы сократить расходы, вызванные паузой в чемпионате. Ранее на это пошел «Ньюкасл».