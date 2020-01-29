Самая быстрая лига Sports.ru. «Зенит» играет с воспитанником «Краснодара», «Сочи» против «Динамо», «Крылья» – «Ростов»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Сочи» (Кристиан Нобоа) встречается с «Динамо» (Матвей Ивахнов), «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) – с «Ростовом» (Эльдор Шомуродов), а воспитанник «Краснодара» (Александр Агеев) сыграет с «Зенитом» (Артем Дзюба).

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Самая быстрая лига

26-й тур

25-й тур

«Самая быстрая лига»: воспитанник «Краснодара» обыграл Шомуродова, «Динамо» проиграло 0:4 и упало на 16-е место

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона