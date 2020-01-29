Самая быстрая лига Sports.ru. «Зенит» играет с воспитанником «Краснодара», «Сочи» против «Динамо», «Крылья» – «Ростов»

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Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Сочи» (Кристиан Нобоа) встречается с «Динамо» (Матвей Ивахнов), «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) – с «Ростовом» (Эльдор Шомуродов), а воспитанник «Краснодара» (Александр Агеев) сыграет с «Зенитом» (Артем Дзюба).

На Sports.ru можно посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление. Если у вас не работает плеер, переходите по ссылке.

Самая быстрая лига

26-й тур

Уфа (Голубев) – Урал (Татаринов)
Дата проведения
31 марта, 13.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов (Молчанов) – Ростов (Шомуродов)
Дата проведения
31 марта, 17.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин (Кварацхелия) – Оренбург (Руденко)
Дата проведения
31 марта, 19.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Воспитанник Краснодара (Агеев) – Зенит (Дзюба)
Дата проведения
31 марта, 21.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

25-й тур

Сочи (Нобоа) – Динамо (Скопинцев)
Дата проведения
31 марта, 16.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

«Самая быстрая лига»: воспитанник «Краснодара» обыграл Шомуродова, «Динамо» проиграло 0:4 и упало на 16-е место

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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