Сокращение зарплат в «Барсе», новые даты Олимпиады, боя Хабиба с Фергюсоном не будет, первое поражение Дзюбы в киберфутболе и другие новости утра

1. Международный олимпийский комитет объявил новые даты проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, перенесенных на следующий год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сообщается, что финансовые потери от переноса Олимпийских игр составят более 5,8 млрд долларов.

2. В «Самой быстрой лиге» при поддержке МегаФона «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) на выезде разгромили «Динамо» (Дмитрий Скопинцев) со счетом 4:0, а в центральном матче дня «Ростов» (Эльдор Шомуродов) проиграл воспитаннику «Краснодара» (Александр Агеев) (0:1).

«Зенит» (Артем Дзюба) в гостях уступил «Тамбову» (Давид Бадтиев) – 1:3, потерпев первое поражение в турнире. «Тамбов» затем был снят с турнира за манипуляции со ставками.

3. Лео Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара. Позже клуб подтвердил это, выпустив официальное заявление.

4. УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов 1 апреля. Обсудят и контракты игроков. Вице-президент УЕФА рассказал, что ассоциациям разрешат назначать даты проведения игр, выбирать чемпионов и вылетающие команды.

5. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмамедов сообщил, что бой против Тони Фергюсона, вероятно, будет отменен. Возможно, Хабиба заменит Джастин Гэтжи.

6. Голкипер Мануэль Нойер требует у «Баварии» контракт до 2025 года. Ему будет 39 лет.

7. Полузащитник Малком – лучший игрок «Зенита» в марте по версии болельщиков.

8. Биатлонисты Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Дмитрий Малышко не рекомендованы тренерами в основу сборной России на подготовку к сезону-2020/21.

9. Трансферы. Лаутаро не хочет уходить из «Интера», а клуб не намерен его продавать. «Барса» должна выплатить 111 млн евро. «Манчестер Сити» интересуется Упамекано. Игрок сообщил «Лейпцигу», что хочет уйти. «МЮ» требует от «Ромы» 28 млн евро за Смоллинга, римляне хотят сбить цену.

10. «Барыс» предложил тренеру Андрею Скабелке улучшенный контракт.

11. В Москве запрещены пробежки и занятия спортом на площадках у дома из-за угрозы коронавируса.

12. L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку.

13. Игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу Святого Георгия.

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