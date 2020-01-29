Анна Семак: «Надеюсь, еще на 3-4 детей моего эмоционального и физического здоровья хватит»

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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о том, сколько детей она бы хотела.

– Сколько детей вы еще хотите?

– Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит еще на троих-четверых, – ответила Семак на вопрос в инстаграме.

Анна и Сергей вместе 17 лет. У пары шесть общих детей. В июле 2016 года они удочерили девочку-инвалида Таню.

Напомним, Анна Семак впервые заявила о желании усыновить темнокожего ребенка в октябре прошлого года.

Фото: сторис инстаграма Анны Семак

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