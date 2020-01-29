«Лестер» может арендовать Коутиньо у «Барселоны» за 30 млн евро с опцией выкупа

Полузащитник Филиппе Коутиньо может вернуться в Англию.

В приобретении бразильца заинтересован «Лестер», который возглавляет Брендан Роджерс, работавший с Коутиньо в . У них сохранились приятные впечатления от совместной работы.

В считают вариант с арендой Коутиньо реализуемым в большей степени, нежели полноценный трансфер. Клуб может направить «Барселоне» предложение.

Вероятнее всего, если сделка будет оформлена, это будет выглядеть как аренда за 30 миллионов евро с опцией выкупа.

Сейчас Коутиньо выступает на правах аренды за «Баварию», однако мюнхенский клуб может отказаться его выкупать по итогам сезона. Также сообщалось, что на игрока претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.