«Реал» не будет урезать игрокам зарплату более чем на 10%. «Барселона» сократила на 70%

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Стали известны планы «Реала» относительно возможного сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.

По информации Marca, мадридский клуб, как уже сообщалось, не планирует резкого сокращения зарплат. Максимум – на 10%.

Руководство «Реала» оценит все экономические последствия текущей ситуации и на основе анализа будет принимать решение.

Напомним, что «Барселона» урезала зарплаты всей первой команде на 70%.

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