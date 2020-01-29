«Реал» не будет урезать игрокам зарплату более чем на 10%. «Барселона» сократила на 70%

Стали известны планы относительно возможного сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.

По информации Marca, мадридский клуб, как уже сообщалось, не планирует резкого сокращения зарплат. Максимум – на 10%.

Руководство «Реала» оценит все экономические последствия текущей ситуации и на основе анализа будет принимать решение.

Напомним, что «Барселона» урезала зарплаты всей первой команде на 70%.

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