Фото новой формы сборной России появились в интернете

В интернете опубликовали рендеры новой предполагаемой игровой формы сборной России.

Их опубликовал сайт Todo Sobre Camisetas, специализирующийся на данных о футбольной форме.

Домашний комплект выполнен в красном цвете с принтом и белой окантовкой воротника и рукавов. Вторая форма – белая с полосками в цвет флага России на груди и рукавах.

Напомним, что adidas был вынужден переделывать форму национальной команды на Евро-2020 из-за полосок на рукавах, которые создавали впечатление перевернутого флага РФ.

Фото: Todo Sobre Camisetas

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