Губерниев о Резцовой: «Человек на фоне угрозы жизни людей плевал всем в лицо. Стадион ее имени переименуем, не сомневайтесь»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказал мнение о словах трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая заявила, что не соблюдает карантин во время пандемии коронавируса.

«Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую херню? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу!

И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и так далее! Зато великий спортсмен 30 лет назад!

Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты и совершая дикие поступки, закапывают сами себя!», – написал Губерниев.

Комментатор привел сведения оперативного штаба в Москве, согласно которым только 10% заразившихся коронавирусом в последние две недели посещали европейские страны, а около 5% новых заразившихся – дети.

«То, что нужно знать тупорылым дуракам, которые оправдывают массовые пикники и сборища! Вы все еще хотите с внуками гулять?

И ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой! Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках! Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо!

Стадион (имени Анфисы Резцовой в Химках – прим. Sports.ru) переименуем, не сомневайтесь! Точка!» – добавил Губерниев.

Анфиса Резцова: «Не соблюдаю карантин, езжу по гостям. Что нам будет? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг»

Дмитрий Губерниев: «Резцова – лютый позор советского и российского спорта. Я ее презираю»

Анфиса Резцова: «Хотела позвонить Губерниеву и сказать: «Может, ты прикроешь свой рот иногда?»