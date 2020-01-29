Газзаев за обнуление сроков Путина, Трусова на карантине после эвакуации из Египта, Резцова против изоляции, Дзюба крут в киберфутболе и другие новости утра

1. Дзюбу с геймпадом не остановить – во втором матче Самой быстрой лиги Артем обыграл Молчанова из «Крыльев» благодаря хет-трику Сердара Азмуна. Соперник форварда «Зенита» уверен, что игра была равной. Дзюба рад доказать хейтерам, что за него не играл другой человек.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), а «Оренбург» – с «Краснодаром» (0:0). «Быки» в своем втором матче одержали победу над «Динамо» (1:0), «Ахмат» в добавленное время вырвал победу над «Сочи» (1:0). Вы точно не угадаете, кто лидирует в таблице. Все результаты дня – здесь.

2. Фигуристка Александра Трусова гуманитарным рейсом вернулась из Египта, где она отдыхала с семьей. По прилете в Россию спортсменка села на карантин. Теперь Саша дома готовится к экзаменам.

3. Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин. Дмитрий Губерниев назвал олимпийскую чемпионку позором отечественного спорта, а Дмитрий Васильев обвинил ее в неуважении законов.

Легкомысленно относится к карантину и боец ММА Сергей Харитонов. Ему не страшно.

4. Валерий Газзаев поддержал идею обнуления президентских сроков Владимира Путина, заявив, что это «желание большей части граждан РФ», которым сейчас стоит прислушаться к словам президента и соблюдать карантин.

5. Прошли матчи первенства Беларуси – «Неман» обыграл «Витебск», «Ислочь» победила «Смолевичи». Все результаты 2-го тура – здесь.

6. У тренера хоккейного «Локомотива» Майкла Пелино выявлен коронавирус. Специалист всех успокоил и заявил, что чувствует себя нормально.

7. «Барса» по-прежнему не может убедить игроков пойти на понижение зарплаты и пригрозила урезать премиальные.

Тем временем Хави вновь рассказал о желании вернуться в клуб, но в новом сезоне тренером точно останется Сетьен.

8. На следующей неделе, по всей видимости, отменят «Уимблдон».

9. Рио Фердинанд считает, что сезон АПЛ нужно отменить и переиграть. А Пол Инс напротив уверен, что турнир необходимо доиграть. Илкай Гюндоган, признал, что «Ливерпуль» заслужил титул. УЕФА изучает вариант с завершением сезона в августе.

10. Абдулманап Нурмагомедов заявил, что поединок Хабиба с Фергюсоном точно не пройдет в США. UFC уверен, что бой все же состоится, и напомнил, что осталось всего три недели.

«11. Ак Барс» подтвердил, что Дмитрий Квартальнов продолжит работу в следующем сезоне. Клуб также хочет продлить контракты с вратарями Рейдеборном и Биляловым.

В виртуальном Кубке Гагарина казанцы уступили «Салавату», «Динамо» обыграло ЦСКА.

Лучшим голом сезона лига признала шайбу Никиты Коростелева из «Адмирала».

12. Опять поругались Канделаки и Уткин – продюсер «Матча» обиделась на коллег за злорадство по поводу падающих рейтингов канала, Василий напомнил: «Где Тина, там унитазно бездонный провал», Канделаки в ответ предложила «не сбавлять оборотов с оскорблениями»: «Цветы и вино все равно вас ждут».

13. Появилась информация, что «Химки» будут признаны чемпионом России по баскетболу.

14. Олимпийские игры в Токио, скорее всего, стартуют в июле 2021 года.

15. Мадридская As включила Феликса, де Йонга и Йовича в сборную разочарований сезона среди новичков Ла Лиги. Азара – нет

16. Дикий слух из Англии – ЦСКА может купить Джердана Шакири у «Ливерпуля»

Цитаты дня

Рамос о голе «Атлетико» в финале ЛЧ: «После него я сказал: «Теперь могу спокойно умирать». Он изменил историю «Реала»

Доменико Тедеско: «Могу есть борщ каждый день. Российское пиво никогда не пробовал»

Антонио Кассано: «Марадона творил невиданное на протяжении 5 лет, но Месси делает это уже 15 лет»

Бензема о сравнении с Жиру: «Давайте не путать «Формулу-1» с картингом. «Формула-1» – это я»

Широков о том, что «Зенит» купил игру с «Баварией» в Кубке УЕФА: «Бред сумасшедшего!»