Тарасов сообщил, что у него требуют уплаты алиментов до 1 апреля, несмотря на карантин: «Преследование и травля»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, что судебный пристав потребовал от него выплаты алиментов до 1 апреля, несмотря на карантин, связанный с пандемией коронавируса.

«Мне написал с утра судебный пристав, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. Далее – прикрепляю для вас фото моей переписки с ней и моего юриста.

Сказать, что я в шоке – это не сказать ничего. И это государственный гражданский служащий РФ.

Еще раз внесу ясность. Я никогда не отказывался от алиментов. Платил их исправно (автоматически бухгалтерия клуба осуществляла перевод). Единственный был момент с изменениями МРОТ, которые никто не учел, и только из-за них возник долг, а не потому, что, как меня хотят обвинить, я не плачу.

Летом оплатил долг в размере 7 млн (9 месяцев назад). Я не отказываюсь платить в дальнейшем, но пристав указывает мне, что я ущемляю права ребенка в связи с карантином.

Карантин – это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться.

Также перенесли очередное заседание по алиментам, теперь уже в связи с карантином, но я же об этом не кричу, а понимаю, что в стране форс-мажор.

Я не отказываюсь платить и в переписке указал, что оплачу по окончании карантина. Тем более после выплаты летнего долга по МРОТ моя душа спокойна, что мой ребенок не голодает. А если взять суммарно, то сумма составляет за все время больше 35 млн рублей.

Поэтому говорить, что я ущемляю права ребенка – крайне непрофессионально и мерзко. Мне угрожают наложить 5 апреля ограничения на мое имущество и счета. Но самое интересное, когда моему юристу она написала: «Находить время покупать машины есть, алименты платить нет».

Преследование и травля налицо. Мне, конечно, приятно внимание к моей семье, но я за справедливость.

И завершаю свое заявление тем, что я никогда не отказывался от выплат. Как платил, так и собираюсь, в рамках закона своей страны», – написал Тарасов в телеграм-канале, приложив скриншоты переписки с приставом, а также скриншоты общения своего юриста и судебного пристава.

Напомним, Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину.

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