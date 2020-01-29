🃏Сульшер смотрит «Джокера», «Острые козырьки» и «Клан Сопрано» на карантине

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер рассказал о своем досуге на карантине, вызванном пандемией коронавируса.

«На прошлой неделе мы с детьми занимались домашним обучением, и могу сказать, что все стало немного по-другому. Домашнее задание – это одно, но тут настоящая учеба!

Мы прошли через это на прошлой неделе, но никто не знает, как долго это все продлится. Но у детей все очень хорошо.

Думаю, что сейчас я занимаюсь тем же, чем и все остальные. Есть «Острые козырьки» с кучей серий, есть кое-что из старого, например, «Клан Сопрано», настоящая классика. Недавно посмотрел «Джокера», – рассказал .