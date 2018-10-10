Украинский боксер Чухаджян заразился гепатитом А во время боя с россиянином Воробьевым

Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) сообщил, что заразился гепатитом А от россиянина Сергея Воробьева, с которым провел последний бой.

«Надеюсь, что вы не забываете о тренировках даже дома. Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе.

Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя (с Сергеем Воробьевым – прим.) я заразился гепатитом А (болезнь Боткина).

Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло.

Инкубационный период гепатита А составляет около 21 дня, то есть все это время ты не ощущаешь никаких симптомов и не знаешь, что болеешь. Так было и со мной, около месяца я ни о чем не подозревал.

В больнице я пролежал 3 недели. Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжелые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса.

Моя цель сейчас – восстановиться и вернуться в еще лучшей форме. Я настроен решительно. К счастью, гепатит А полностью вылечивается. Еще у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всем плюсы. Я очень переживал, что мог заразить кого-то из своих близких, но слава Богу этого не произошло.

Со мной всегда были рядом родители, девушка, друзья, с тренером постоянно был на связи, спасибо всем за поддержку. Своему противнику я желаю успешного восстановления.

Сейчас для всего мира очень непростой период. Верю, что все закончится благополучно для каждого из нас. Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь.

Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за своим самочувствием, но самое главное – сохраняйте бодрость духа», – написал Чухаджян.

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