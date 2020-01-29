L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку

Одно из ведущих французских спортивных изданий L’Equipe поместило на завтрашнюю обложку капитана «Барселоны» .

Месси изображен в образе Че Гевары, известного аргентинского социалиста-революционера, с подписью «Лионель Месси. Барселонский Че».

L’Equipe так иллюстрирует инициативу Месси по отказу от 70% месячной зарплаты в «Барселоне» из-за пандемии коронавируса.

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара

Зарплаты игроков «Барсы» сократятся более чем на 70%