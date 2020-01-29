L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Политика коронавирус Футбол

Одно из ведущих французских спортивных изданий L’Equipe поместило на завтрашнюю обложку капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Месси изображен в образе Че Гевары, известного аргентинского социалиста-революционера, с подписью «Лионель Месси. Барселонский Че».

L’Equipe так иллюстрирует инициативу Месси по отказу от 70% месячной зарплаты в «Барселоне» из-за пандемии коронавируса.

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара

Зарплаты игроков «Барсы» сократятся более чем на 70%

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