Месси – лучший дриблер в истории, Дзюба отгрузил ЦСКА трешку в киберфутболе, Лукашенко играет в хоккей, не боясь вируса, и другие новости утра

1. Sports.ru запустил Самую быструю лигу, реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES. В главном матче субботы «Зенит» в лице Дзюбы победил Бийола и ЦСКА – 5:3! Виртуальный Артем сделал хет-трик под управлением реального. Игрочище! Дзюба предъявил пруфы, что на кнопки жал действительно он, а не какой-нибудь профи-киберфутболист.

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2. Мужской и женский чемпионаты России по волейболу досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. Победителями стали «Локомотив» и «Динамо-Казань».

3. Футбольный чемпионат страны, возможно, доведут до конца летом. РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона в июле.

4. «Ювентус» договорился с игроками о сокращении зарплат, благодаря этому клуб может сэкономить около 90 млн евро. Лично Роналду откажется почти от 4 млн. Схожие меры по оптимизации бюджета приняты и в «Баварии».

В Испании особая история с зарплатами. «Реал» не намерен их сокращать. Мадридский клуб платит основе на 144 млн евро меньше, чем «Барселона», которая все еще пытается договориться с игроками без специальной юридической процедуры урезания расходов.

5. Месси обошел Роналдиньо и был признан лучшим дриблером в истории по итогам опроса болельщиков, проведенного RMC Sport.

6. Говоря о трансферных планах, «Реал» готов продать Бэйла, Хамеса, Васкеса и Мариано. «Барселона» работает над переходом Лаутаро, несмотря на рецессию.

7. Мировой хоккей в анабиозе, но Лукашенко и его партнеры в субботу разнесли соперников на льду со счетом 12:3. Президент Беларуси сделал результативную передачу на Грабовского, сын первого лица Николай сделал дубль.

В КХЛ не так круто, как в матчах с участием Лукашенко, но кое-что интересное случилось: «Барыс» накручивал голоса в виртуальном плей-офф, и половину баллов с него сняли, победа досталась «Сибири».

8. В футбол меж Бугом и Сожем тоже играют. «Минск» победил соседей в лице «Динамо», БАТЭ потерпел поражение от «Славии».

9. Семак, возможно, будет получать около 1,8 млн евро в год по новому контракту с «Зенитом».

10. Бои Усик – Чисора и Поветкин – Уайт будут отменены из-за пандемии.

11. «Чик-зарядка» на канале «Карусель» – самая рейтинговая спортивная программа прошлой недели.

Далее цитаты Александра Лукашенко.

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В ответ на вопрос журналистки у бортика: «Вирусов нет здесь. Ты же не заметила, что они летают?»

Далее цитаты иных лиц.

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