Прайс – лучший вратарь НХЛ по мнению игроков, Василевский – 2-й, Бобровский – 4-й

Хоккеисты считают лучшим вратарем .

Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).

Голкипер «Монреаля» получил 41,55% голосов. Вторую строчку в рейтинге занял вратарь «Тампы» – 17,09%.

Третье место занял голкипер «Вегаса» (8,93%), четвертое – вратарь «Флориды» (5,63%).

В текущем сезоне 32-летний Прайс провел 58 матчей, одержал 27 побед, сделал 4 шатаута, пропуская в среднем 2,79 шайбы и отражая 90,9% бросков.