Жена Малкина о травле за паспорт США: «Женя подрасстроился. Он патриот и любит Россию»

, жена нападающего , объяснила получение игроком паспорта США.

- Как он отреагировал на травлю после новости об американском паспорте?

– Он подрасстроился, я тоже. Ребята, Женя начинал в Магнитогорске, он патриот и любит свою страну. Он всегда занимался благотворительностью, он добряк сам по себе.

И вот это все [с паспортом] было ради меня. В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать все оперативно.

И что началось: «А, америкос!» Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый.

И это не его реклама, я же знаю его, мы с ним живем! Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья, и это были вынужденные меры.

Если многие этого не поняли, это не наша проблема. Я вообще не поняла, как из такого раздули такой большой скандал. Но мы с этим справились.

Есть адекватные и неадекватные люди – что поделаешь, – сказал Кастерова.

Во втором паспорте Малкина нет ничего страшного. Ему так удобнее