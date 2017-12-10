Член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси подозревается в подкупе членов МОК

Члена оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020, японский бизнесмен Харуюки Такахаси подозревается в подкупе членов Международного олимпийского комитета ( ). Об этом сообщает Reuters.

Согласно финансовым отчетам, Такахаси получил 8,2 миллиона долларов от комитета, представляющего заявку Токио на проведение Игр-2020. Бизнесмен подтвердил получение этой суммы, но отказался рассказывать, как именно были потрачены деньги.

Такахаси признал, что в его работу входило лоббирование членов МОК. В частности, он дарил подарки бывшему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Ламине Диаку – цифровой фотоаппарат и наручные часы. «Они были дешевыми», – отметил японец.

Бизнесмен заявил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы дарить подарки для поддержки хороших отношений с чиновниками. «Вы не можете приходить с пустыми руками. Это здравый смысл», – сказал Такахаси.

С 2015 года Диак находится под домашним арестом в связи с обвинениями в коррупции. Сейчас проводится расследование относительно того, что заявочный комитет Токио мог заплатить 2,3 млн долларов, чтобы заручиться поддержкой Диака перед выбором столицы Игр-2020.

Токийский заявочный комитет также выплатил 1,3 млн долларов малоизвестному некоммерческому институту, возглавляемому бывшим премьер-министром Японии Есиро Мори – главой оргкомитета Олимпиады-2020.

Такахаси получил больше всего денег от токийского заявочного комитета, который финансировался в основном японскими организациями. После успешной кампании по продвижению заявки Токио-2020 Такахаси вошел в состав оргкомитета Игр.

Международный олимпийский комитет ответил на запрос Reuters, что не был осведомлен о платежах между частными лицами или подарках, предоставленных членам МОК.

Олимпийские игры-2020 были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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