Дэйна Уайт: «Бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля, где-то на этой гребаной планете»

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок между чемпионом легкого дивизиона и Тони Фергюсоном состоится 18 апреля на UFC 249.

«Я еще ничего не решил, но, вероятно, скоро я все расскажу. Большинство журналистов – полные #######. Как только ты даешь им понять о своих планах, так они сразу пытаются сломать то, над чем ты работал.

Я сказал этим ребятам, что больше не буду рассказывать им о своих планах. Послушайте вот что: бой Хабиба и Тони состоится, 18 апреля, где-то на этой гребаной планете.

Я дам вам знать, когда будет нужно», – сказал Уайт.

Ранее сам Хабиб сообщил, что UFC собирается найти ему замену в бою с Фергюсоном.

Отец Хабиба об отмене боя с Фергюсоном: «Не великая трагедия»

Вадим Финкельштейн: «Надо бой Хабиб – Фергюсон в Беларусь перенести»

Все новости о бое Хабиба и Фергюсона – в телеграм-канале «Панчер». Подписывайтесь!