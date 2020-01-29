«Локомотив» может купить Цимикаса из «Олимпиакоса» или Яннулиса из ПАОК на позицию левого защитника (Betting Insider)

«Локомотив» в ближайшее трансферное окно намерен укрепить позицию левого защитника. В качестве вариантов рассматриваются Константинос Цимикас из «Олимпиакоса» и Димитрис Яннулис из ПАОК. Об этом Betting Insider сообщает надежный источник, близкий к руководству клуба.

Поиск игроков в Греции обусловлен широкими связями в этом регионе заместителя спортивного директора Андрея Лосюка.

В декабре 2019 года московский клуб уже проявлял интерес к 24-летнему Яннулису – это подтверждал агент игрока. В карьере грек провел 194 матча (3 гола, 14 голевых передач), один раз становился чемпионом Греции и дважды выиграл Кубок Греции. Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро.

На профессиональном уровне 23-летний Цимикас сыграл в 149 матчах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Стоимость футболиста на Transfermarkt – 4,5 млн евро. Ранее игроком также интересовались «Интер» и «Наполи», однако сделка не состоялась – запрашивал за трансфер 20 млн евро.

После 22-го тура РПЛ «Локомотив» делит с «Краснодаром» второе место, набрав 41 очко. Отрыв от лидера чемпионата «Зенита» составляет 9 очков.