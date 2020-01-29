«МЮ» уверен, что сможет сохранить Погба из-за кризиса (The Independent)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Поль Погба деньги коронавирус Футбол

«Манчестер Юнайтед» считает, что полузащитник Поль Погба не покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает The Independent.

По информации источника, руководство манкунианцев полагает, что в связи с нынешним кризисом клубы вряд ли будут готовы расстаться с суммой 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов выложить такую сумму за французского хавбека, при этом сделка может обойтись мадридцам и дешевле.

Погба хочет уйти из «МЮ». Его приоритет – «Ювентус», сумма сделки – около 100 млн евро

 

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