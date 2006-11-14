🎭 Sports.ru сделал маску для фанатов сборной России в инстаграме. Еще не пробовали?

Вы не знали, а в инстаграме Sports.ru появилась маска для всех, кто болеет за сборную России. Станислав Черчесов точно заценит ее.

Получить маску очень просто – подписывайтесь на инстаграм Sports.ru, заходите в профиль, выбирайте маску сборной и добавляйте ее к себе в фильтры в камеру. А потом делайте фотки и видосы в сторис!

Маски есть не только для сборной – мы сделали их для фанатов «Спартака», «Зенита», «Ливерпуля», «Ювентуса» и «Баварии». А еще есть маски для фанатов «Реала» и «Барселоны» – в инстаграмах этих клубов. А еще – маска для настоящих фанатов фигурного катания в лучшем инстаграме об этом виде спорта.

И скоро масок будет еще больше. Обязательно подписывайтесь на наши аккаунты!