«Челси» арендовал Игуаина

«Челси» объявил об аренде нападающего Гонсало Игуаина у «Ювентуса».

Аргентинец провел первую часть сезона на правах аренды в «Милане».

Лондонцы, предположительно, арендовали Игуаина у «Ювентуса» на тех же условиях: 9 миллионов евро за 6 месяцев аренды и выкуп за 36 миллионов.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL