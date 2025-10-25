Этап Гран-при России в Магнитогорске начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Копейске
Этап Гран-при России начался с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Копейске.
Взрыв на заводе в Копейске произошел поздно вечером 22 октября. По последней информации, в результате взрыва погибли 12 человек, пострадали еще 29. Местонахождение 11 сотрудников предприятия уточняется.
24 октября в Челябинской области был объявлен день траура.
Гран-при России по фигурному катанию проходит 25-26 октября в Магнитогорске.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
