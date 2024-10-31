«Она красива и грациозна, катает в любом стиле». Ефимова и Митрофанов идут к Играм под флагом США

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова борется за лидерство в сборной США.

Полтора года назад она встала в пару с американцем Мишей Митрофановым и перешла под его флаг. А уже в сезоне-2024/25 они поднялись на пьедестал Гран-при Skate America: взяли бронзу, оставив за позади вице-чемпионов Европы Анастасию Метелкину и Луку Берулаву.

Теперь Ефимова и Митрофанов готовятся к французскому этапу (уже с пятницы), где столкнутся сразу с тремя фаворитами топ-турниров.

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К 25 годам Ефимова выступила уже за четыре сборные.

Сначала за Финляндию как одиночница. Там Алиса родилась, хотя корни у нее российские – родители переехали в Коуволу из Санкт-Петербурга. Под финским флагом она провела четыре юниорских сезона по небольшим международным кубкам, а затем ушла в парное катание.

Вместе с видом сменила и спортивное гражданство. В Финляндии найти партнера и тренера оказалось трудно, поэтому Алиса отправилась в Москву на просмотр к Наталье Павловой, где встретила Александра Коровина.

«Поначалу было сложно. Все-таки другой менталитет. Тренеры строже. Тренировок больше. В Финляндии я и в школу ходила, и на тренировки успевала. Не скажу, что мало тренировалась, но здесь работа намного интенсивнее, тренируешься с полной отдачей. Приходишь после тренировок в общежитие и вообще без сил», – делилась Ефимова.

Тяжело давалась адаптация не только к системе подготовки, но и к самостоятельной жизни: в Петербург 15-летняя Алиса переехала без родителей.

С Коровиным они провели шесть сезонов.

Поработали не только с Павловой, но и с Олегом Васильевым в клубе Тамары Москвиной. Выиграли Nebelhorn Trophy в 2018-м и Универсиаду-2019. Выступили на нескольких этапах Гран-при ISU, взяли серебро Skate America. В России всегда держались в топ-10, но не подбирались к медалям на чемпионате страны. После одного из них, зимой 2020-го, пара Ефимова-Коровин распалась.

Олимпийский сезон-2021/22 Алиса пропустила, а после Игр переехала в Германию и встала в пару с Рубеном Бломмартом. В России ее проводили традиционно – словами, что потеря невелика.

Сотрудничество с Рубеном оказалось недолгим – два года, один из которых без международных стартов из-за карантина Алисы.

Однако и этого времени хватило, чтобы войти в число лучших пар Европы с серебром на Finlandia и Nebelhorn Trophy, серебром Гран-при в Эспоо и 4-м местом на Евро. Однако едва завершился их первый совместный чемпионат мира, партнер объявил, что уходит из спорта. Ему исполнился 31 год, на продолжение карьеры не хватало мотивации.

Зато у Ефимовой ее было в достатке.

Ради мечты об Олимпиаде она уехала на просмотр в США, где, как и хотела, нашла «дом в мире спорта» и нового партнера – американца российского происхождения Мишу Митрофанова. Точнее, он нашел ее и написал в соцсетях.

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О пробах с Митрофановым Алиса договорилась сразу после ухода Бломмарта.

«Миша написал на следующий день после моего приезда из Японии [с ЧМ-2023 – Спортса’‘], объяснил ситуацию, сказал, что ищет партнершу. Фигуристы общаются между собой. Я спрашивала и тренеров парного катания, может быть, есть ребята, которые ищут партнершу. Поэтому быстро разошлось по людям.

Миша написал что-то вроде: «Привет, я слышал, что вы больше не катаетесь вместе. Не хотела бы попробовать со мной?» Я до этого видела его один раз, когда он приезжал к Москвиной с прежней партнершей. Понимала, что он опытный партнер», – объясняла Ефимова.

Митрофанов оказался удачной партией, и группа, в которой он тренируется, тоже. Дуэт работает с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой, так что после двух лет в Германии Ефимова вернулась в русскоязычную среду и, по ее словам, это очень помогло в адаптации.

«Живу в пригороде Бостона, в квартире с партнером и другими фигуристами. Свободного времени мало. Разница есть, даже в расписании. В Германии первая тренировка была днем, вторая вечером, здесь все начинается с утра и продолжается практически без перерыва до 15 где-то. Режим дня другой», – рассказывала Алиса.

Летов и Ганичева называют ее одной из самых трудолюбивых учениц: до и после тренировок Ефимова дополнительно занимается прыжками, за которые ее критиковали в России. По словам нового штаба, технику в этом аспекте им действительно пришлось немного поменять.

«Мы были в восторге, когда увидели Алису, как они катались вместе, как они подходили друг другу. Это все – линии, взгляд, форма тела. И, конечно, Алиса очень красива и грациозна. Она может кататься в любом стиле», – объясняла Ганичева.

В первый год после переезда пара выступала только в США – Алису снова тормозил карантин. Но даже этот сезон в изоляции сложился успешно – Ефимова и Митрофанов заняли второе место на национальном чемпионате. Там ошиблись на всех прыжках и допустили падение с выброса в короткой, но даже этого хватило, чтобы обогнать всех, кроме Элли Кам и Дэнни О’Ши.

Две недели назад они встретились на Skate America-2024, и Кам/О’Ши снова оказались выше. У Ефимовой/Митрофанова нестабильный сольный прыжок, периодически возникают проблемы с выбросами.

Если они приведут в порядок эти элементы, контент вполне позволит перешагнуть отметку в 200 баллов по сумме. В активе у пары секвенция тройной сальхов + двойной аксель, а еще тодес, вращения и подкрутка в среднем на третий уровень. С аналогичным набором катаются большинство дуэтов из топ-10 чемпионата мира.

Попасть на ЧМ сейчас – ключевая цель для Ефимовой и Митрофанова. Для этого нужно занять место не ниже второго на чемпионате США – шансы велики.

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В текущем олимпийском цикле конкуренция среди пар в США невысокая. Помимо Ефимовой/Митрофанова есть четыре дуэта, претендующие на топ.

● Серебряные призеры чемпионата четырех континентов-2023 Эмили Чан и Спенсер Хоу. Они тоже тренируются у Ганичевой и Летова, весь прошлый сезон пропустили из-за травм, после которых до сих пор восстанавливают форму.

● Валентина Плазас и Максимилиано Фернандес с 13-го места ЧМ-2024.

● Кейти Макбет и Даниил Паркман, занявшие 5-е место на чемпионате страны год назад.

● Элли Кам и Дэнни О’Ши, забравшие национальный титул с тремя падениями. Даже при таком количестве ошибок они опережают Ефимову/Митрофанова – все дело в компонентах, которыми Элли и Дэнни отыгрывают от 6 до 9 баллов.

До Игр-2026 в Милане чуть больше года, и U.S. Skating уже высматривает претендентов на место топ-пары в командном турнире. Алису и Мишу от него отделяют не только конкуренты, но и сложности с оформлением гражданства для партнерши. Без него на Олимпийские игры хода нет.

«Мы разбираемся с этим. Думаю, что проблемы не будет, у нас есть план действий», – заверил Митрофанов в июле 2023-го.

Однако с тех пор новостей о натурализации Ефимовой так и не появилось. Формально рассчитывать на паспорт США у нее нет никаких оснований. Даже если бы она вышла замуж за американца, понадобилось бы минимум 3 года – срок, истекающий уже после Игр в Италии. Единственный вариант – если миграционная служба пойдет навстречу.

Но шансы на это тают с учетом того, что статус первой пары сборной закрепился за Кам и О’Ши. Этим, очевидно, объясняется резкий прогресс в компонентах.

Да и вряд ли успехи на турнирах или влияние федерации фигурного катания США реально помогает с гражданством. Иначе его давно бы уже получила Кристина Каррера, 10 лет выступающая под американским флагом. Под ним могли соревноваться действующие чемпионы мира в парах Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, но они катаются за страну партнера, потому что канадский паспорт получить легче.

Ефимовой остается рассчитывать только на чудо. Впрочем, и оно в спорте порой случается.

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В тексте использованы фрагменты интервью Advinesport, «Матч ТВ» и Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: AFP /ANGELIKA WARMUTH, GEOFF ROBINS; Raniero Corbelletti, Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press