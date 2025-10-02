7

Алена Леонова: «Я знала, что Валиева вернется. И если она станет чемпионкой России в 2026 году, это будет очень круто»

Алена Леонова верит в успешное возвращение Камилы Валиевой.

«Я очень ждала что она вернется, и даже еще до того как она начала отрабатывать прыжки, восстанавливать, я знала, что она вернется. Потому что у человека, который потерял все в этом спорте, все титулы, у него должен быть какой-то стимул, чтобы доказать, что эти титулы реально она заработала своим трудом. Поэтому здесь вообще не было речи о том, что она закончит, расклеится, повесит коньки на гвоздь либо уйдет в шоу.

Если она еще восстановит помимо своих тройных прыжков хотя бы один ультра-си, то есть все шансы на успешные результаты. Да понятно, что она полноценно начнет только со следующего сезона, но к следующему сезону можно подготовиться еще лучше. Можно парочку четверных восстановить, правильно? И если она будет чемпионкой России в 2026 году, это будет, конечно, очень круто и это все реально.

Всякое бывает, и травмы могут быть и так далее, но я смотрю в будущее, мне кажется, у нее все шансы, учитывая, как и с какой скоростью она восстанавливается, и то, как она мотивирована», – сказала вице-чемпионка мира 2012 года.

Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Татар Информ
женское катание
logoсборная России
logoАлена Леонова
logoКамила Валиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе
314вчера, 21:40
Елена Радионова: «Если Валиева вернет четверной, спокойно сможет претендовать на первый номер в сборной»
88вчера, 18:53
Катарина Гербольдт: «Стоит вопрос, насколько Валиева сможет привести себя в форму в плане веса. То, как она выглядела полгода назад, требовало коррекции»
10вчера, 18:45
Главные новости
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Литвинцев представят короткие программы
944 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Фон Фельтен, Каназава, Ким Ю Чжэ, Вада, Дибберн выйдут на лед с короткими программами
вчера, 20:25
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
49 минут назад
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
2949 минут назад
Елена Радионова: «Если Валиева вернет четверной, спокойно сможет претендовать на первый номер в сборной»
88вчера, 18:53
Катарина Гербольдт: «Стоит вопрос, насколько Валиева сможет привести себя в форму в плане веса. То, как она выглядела полгода назад, требовало коррекции»
10вчера, 18:45
Светлана Журова: «Все ожидают, что сейчас Валиева быстро восстановится и всех «порвет». Но это не бывает так просто»
13вчера, 18:34
Железняков о возвращении Валиевой: «Немного опечалило, что она сделала выбор в пользу Соколовской. В любом случае желаю Камиле удачи»
30вчера, 17:51
Карина Акопова: «Евгения Тарасова часто приходит к нам на каток, она тоже часть команды. В эти два года она очень поддерживала нас»
3вчера, 17:39
Акопова об олимпийском отборе: «Удалось поддержать Петросян на трибунах. Очень рада, что она смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму»
2вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, А Сон Ен, Скизас, Джозефин Ли, Чжу И выступят с короткими программами
244 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут короткие программы
48 минут назад
Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Фаррингтон, Гартунг выступят с короткими программами
48 минут назад
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
вчера, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55