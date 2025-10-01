26

Елена Радионова: «Если Валиева вернет четверной, спокойно сможет претендовать на первый номер в сборной»

Елена Радионова считает, что Камила Валиева сможет быть в лидерах с тройными.

В конце октября Валиева возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером фигуристки станет Светлана Соколовская.

«Очень радостная новость, что Камила Валиева решила вернуться в спорт. Мне кажется, ее очень многие ждали и верили, что она вернется. Ее история в спорте еще не завершена – она не сказала последнего слова.

Думаю, Камиле по силам вернуть былую форму, тем более сейчас у девочек не такая сильная конкуренция, как тогда, когда она выступала с Трусовой и Щербаковой. Тогда девочки исполняли космический контент, а сейчас никто не делает контент с пятью четверными.

Если Камила вернет тройные и будет исполнять чисто свою программу, она сможет быть в лидерах. А если вернет четверной, спокойно сможет претендовать на первый номер в сборной», – сказала Радионова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoЕлена Радионова
logoКамила Валиева
logoсборная России
женское катание
