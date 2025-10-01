Катарина Гербольдт: «Стоит вопрос, насколько Валиева сможет привести себя в форму в плане веса. То, как она выглядела полгода назад, требовало коррекции»

Катарину Гербольдт не удивило, что Валиева решила тренироваться в школе Навки.

В конце октября Камила Валиева возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером фигуристки станет Светлана Соколовская.

«Здорово, когда спортсмены такого уровня принимают решение вернуться. Это не вызывает ничего, кроме положительных эмоций. Сложный вопрос, получится у Валиевой или нет. У нас были яркие примеры, у кого получилось, у кого – нет.

Я думаю, стоит вопрос, насколько она сможет взять себя в руки и привести себя в форму в плане веса и других аспектов. Я не знаю, как она выглядит сейчас, но то, как она выглядела полгода назад, требовало некой коррекции. Все это возможно, главное – желание.

Сложно ответить, удивляет или нет, что Камила пошла к Навке, а не к Тутберидзе. У спортсменов бывают моменты, когда у них должны произойти изменения в жизни. Это не первый и не последний спортсмен, который принял такое решение, тем более Камила плотно сотрудничает с Татьяной. Наверное, с какой-то стороны, это не удивляет», – сказала Гербольдт.

