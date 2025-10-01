Татьяна Тарасова: «Поступок Валиевой подтверждает ее желание кататься и соревноваться. Сравнивать Тутберидзе и Соколовскую я не стану»

Тарасова считает, что поступок Валиевой подтверждает ее желание соревноваться.

Фигуристка Камила Валиева в конце октября начнет тренироваться в академии Татьяны Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской . Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе .

Дисквалификация спортсменки за триметазидин закончится в декабре текущего года.

«Соколовская работает сейчас с Таней Навкой, это тренеры, которых она позвала к себе работать. Дай бог Камила восстановится, мы посмотрим. Всегда хочется, чтобы человек смог восстановиться.

Этот серьезный поступок подтверждает желание кататься и соревноваться. Значит, это желание осталось, оно большое. А сравнивать Этери Тутберидзе и Светлану Соколовскую я не стану. У каждой из них есть возможность доказать, кто есть кто», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе