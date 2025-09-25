Дарья Лебедева: «У меня уже третий старт подряд, накатываю программы. Надо больше работать над скольжением, компонентами, вращениями»

Фигуристка Дарья Лебедева рассказала, над чем планирует больше работать в сезоне.

Сегодня 13-летняя Лебедева заняла пятое место на турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова в Москве. В произвольной программе спортсменка исполнила четверной сальхов, но упала на четверном тулупе.

«Постановщик произвольной программы – Антон Владимирович Шибнев, музыка – «Цирк дю Солей». Не получился тулуп в прокате, также хочется компоненты улучшать, скольжение. Почему случилась ошибка на тулупе? Не докатила, пошла спиной на прыжок.

Главный вывод по итогам соревнования – больше надо работать над скольжением, компонентами, вращениями. Оценка за выступление на турнире? Можно было и лучше», – сказала Лебедева.

«Это уже третий старт подряд для меня. С чем связана такая интенсивность? Накатываю программы. Думаю, что становится легче катать. Над чем особенно буду работать в сезоне? Над скольжением, компонентами», – также отметила фигуристка.